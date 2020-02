Bien-être : l'effet des arbres

La forêt aurait d'innombrables vertus : se renforcer le système immunitaire, se ressourcer ou encore se débarrasser de ses pensées parasites. Pour de plus en plus de personnes, les arbres seraient une source inépuisable de bien-être. Dans la forêt de Rambouillet, dans les Yvelines, un petit groupe est venu s'initier à la sylvothérapie, la thérapie par les arbres. Un caillou au centre la main, la thérapeute leur demande, en guise d'introduction, d'y "déposer tout ce que vous ne voulez pas emmener dans la forêt : tous vos soucis, toutes les petites choses qui vous encombrent".

Puiser leur énergie dans un arbre

Pendant les deux heures de balade qui vont suivre, les promeneurs sont invités à utiliser leurs cinq sens. Entre quelques informations sur les arbres et les plantes croisés en chemin, c'est un travail d'introspection. "On ressent vraiment des bienfaits autour de la respiration. On sent que quelque chose nous détend", explique une des participantes, qui ne regrette pas les 50€ qu'elle a investis. À la fin du périple, ils tenteront de puiser de l'énergie dans un arbre vieux de 350 ans.

