Ils transforment des arbres pétrifiés de 200 millions d'années en objets d'art

Cela fait trente ans que la famille Guillon parcourt le monde à la recherche de ces arbres de pierre pour leur donner une nouvelle vie.

Ils ressemblent à des troncs d'arbres mais il y a des millions d'années qu'ils n'ont plus rien de végétal. Les bois pétrifiés que travaillent les Guillon père et fils dans la vallée du Grésivaudan ont traversé les âges pour devenir, sous la main de l'homme, des tables de salon ou de véritables oeuvres d'art.

On le sait, il existe plusieurs façons de travailler le bois. mais celle qu'utilisent Jean-Christophe et Robin Guillon est à nulle autre pareille. Et pour cause, leur bois n'est pas cinquantenaire mais vient du fond des âges... de plus de deux cent millions d'années pour être précis !

Des arbres de pierre

Ces arbres là ont été engloutis par le temps qui passe. Ils ont été recouvert de terre, puis par des océans, puis par des cendres volcaniques. Ils se sont gorgés de silice au fil du temps pour devenir des arbres de pierre sans plus aucune trace de végétal en eux.

On peut très bien imaginer que ces arbres se sont fait brouter les feuilles par les dinosauresRobin Guillon

Ces arbres pétrifiés, Jean-Christophe Guillon et son fils Robin s'en sont fait une spécialité. Ils parcourent le monde, de Madagascar au désert rouge de l'Arkansas, pour trouver ces troncs qu'ils vont débiter puis polir patiemment, leur donnant ainsi une nouvelle vie. "Il faut imaginer en les voyant de l'extérieur ce qu'il y a à l'intérieur, explique Jean-Christophe : les graphismes, les couleurs, les oxydation. Il faut voir aussi si l'arbre a été pénétré par des écoulements d'eau au cours des millions d'années, pour savoir s'il est sain ou cristallisé".

L'artiste c'est la nature

De fait Robin Guillon et son père restent très modestes quand ils portent un regard sur leurs "créations" exposées.

C'est la nature qui est l'artiste, nous ne sommes que des artisans dont le travail est de révéler toute la richesse de la matière que la nature nous a donnée.Robin Guillon"L'Araucaria" Bois Pétrifié

C'est comme cela que les gens qui achètent du bois pétrifié repartent avec le sentiment "d'acheter un bout d'histoire de la planète" conclut Robin.