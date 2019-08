Affaire des bébés sans bras : une famille dépose une plainte contre X pour mise en danger de la vie d'autrui

La plainte émane d'une famille originaire de l'Ain dont le petit garçon est né en 2012 avec une agénésie transverse du membre supérieur.

Une première plainte contre X a été déposée le 9 août par une famille pour mise en danger de la vie d’autrui dans l'affaire dite des bébés sans bras, a appris franceinfo auprès de leur avocat. La plainte émane d'une famille originaire de l'Ain dont le petit garçon est né en 2012 avec une agénésie transverse du membre supérieure (AMTS). Elle a été déposée au pôle de santé publique du tribunal de Marseille. Il s'agit pour les parents et leur avocat d'obliger la justice à se pencher sur ces malformations dans l’Ain, car en juillet les autorités sanitaires ont rendu les premières conclusions de l'enquête nationale, mais le comité scientifique a préconisé de ne pas mener de recherches dans le département, aucun cluster - cas groupés – n’ayant été constaté dans ce département selon le rapport du comité d’experts.

Quid de l'impartialité des agences à qui l'enquête a été confiée ?

Or, le couple qui vient de porter plainte rappelle que l'Agence nationale de santé publique et l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation et de l'environnement (Anses) n'ont pas comptabilisé dans leur étude les cinq cas de bébé nés sans bras avant 2011. Dans la plainte que franceinfo a pu consulter, l'avocat des parents s'interroge donc sur l'impartialité des deux agences sanitaires à qui le ministère de la santé a confié l'enquête nationale. Le conseil demande donc des investigations approfondies conduites par un magistrat "spécialisé et indépendant", précise la plainte.

Sept malformations ont été constatées dans le département de l'Ain ces dernières années, et la famille s'interroge sur "l'exposition aux polluants, rejetés dans les nappes phréatiques", qui pourrait, estiment-ils, expliquer pourquoi leur petit garçon est né sans main droite.