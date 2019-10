Automobile : quand un garage solidaire permet un entretien à moindre coût

Les automobilistes français mettent de plus en plus les mains dans le cambouis afin d'entretenir leur véhicule. Une question tout d'abord de budget, qui est de plus en plus restreint. En Ile-de-France, un garage solidaire a été créé pour remettre les véhicules en état à moindres frais, mais c'est aussi un lieu où les chômeurs se remettent en selle. Situé à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, il accueille des personnes avec peu de moyens, mais qui ont un besoin crucial de véhicule.

Deux à trois fois moins cher

Les tarifs y sont en moyen deux ou trois fois moins chers pour les personnes en difficulté que dans les garages traditionnels. Une automobiliste venue faire réparer des joints de portes, des plaquettes de frein et un phare antibrouillard ne va débourser que 170 euros, main-d’œuvre comprise, environ 100 euros de moins qu'ailleurs. "J'ai juste montré ma carte d'identité et mon bulletin de pension", explique la propriétaire du véhicule, qui a pu bénéficier du tarif appliqué aux personnes sans beaucoup de ressources.

