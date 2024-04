Allergies aux pollens : un risque élevé sur les trois quarts de la France

Le risque d'allergie aux pollens de bouleau est élevé sur une grande partie du pays, vendredi 12 avril. Les allergies sont plus précoces, car les arbres ont fleuri avec un mois d'avance.

Nez qui gratte, yeux qui pleurent… Les allergies sont de retour à Lille (Nord), vendredi 12 avril. Dans cette région, comme dans les trois quarts de la France, le risque d'allergie aux pollens de bouleau est élevé. Pour les graminées, les chênes ou les peupliers, le risque d'allergies est moyen, voire faible. Les allergies sont de plus en plus précoces : avec les températures plus douces, les arbres fleurissent plus tôt, avec un mois d'avance en 2024.

Des rhinites, des conjonctivites ou de l'asthme

"La hausse des températures augmente la pollinisation des arbres", explique Aurore Roynette, chargée de mission communication scientifique ATMO – Hauts-de-France. Ces pollens provoquent des rhinites, des conjonctivites ou de l'asthme. Éric Ternaux, pharmacien, conseille de "prendre une douche, pour se rincer (…). On peut également utiliser des solutions de sérum physiologique pour se laver les yeux". En France, plus d'un adulte sur trois souffrirait d'une allergie.