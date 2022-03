Waterzooï : la soupe qui a conquis le cœur des Belges

On le trouve dans toutes les bonnes brasseries de Bruxelles : le waterzooï, un plat bien crémeux qui réchauffe en hiver. "Ce n'est pas le plat national, mais on n'en est pas loin", dit une cliente. Le waterzooï c’est surtout un plat familial. Dans la famille Jooris, Éric, le papa, en est un spécialiste. La recette se transmet de génération en génération. En flamand, waterzooï signifie "eau qui bout". Le principe est donc simple : il faut cuire tous les aliments ensemble dans une grande marmite. "C’est un plat tout intégré si on peut dire, on ne peut pas dire : 'je n'aime pas une partie', c’est tout ou rien", déclare Éric.



La soupe est devenue un mets raffiné

Chez la famille Jooris, le plat représente des moments de fête, à Noël ou au Nouvel an. Les Belges cuisinent cette soupe avec du poulet ou du poisson. C’est à Gand (Belgique) que le plat est né. Sur un toit, Jean-Philippe Watteyne, chef cuisinier, fait sa récolte du jour. Il prépare le waterzooï avec du poisson. Mais au lieu de cuire le tout dans une marmite, il chauffe chaque aliment à la poêle afin d’éviter une surcuisson. La vieille soupe populaire est donc devenue un mets raffiné.