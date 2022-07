Vosges : la cueillette des myrtilles bat son plein

A.-S. Pierson, J.-P. Petitcolas, D. Cerna

L’été, c’est la saison de la cueillette des myrtilles sauvages dans les Vosges. Certains effectuent cette tâche pour le plaisir et d’autres le font comme travail pour la saison.

Dans les Vosges, c’est un rituel immuable qui se déroule chaque été : la cueillette des myrtilles bat son plein. Pour ramasser ces fruits estivaux, chacun utilise une technique différente. "Moi, ma technique, c’est de marcher, de me déplacer. Je prends que les belles que je vois et mon épouse, elle s’assoit et hop, elle ramasse tout ce qui est autour d’elle", glisse Patrick, un habitué de la cueillette avec sa femme.



Les saisonniers s’ affairent

Pour certains, la cueillette est une passion, pour d’autres, c’est un métier. Pour surveiller ses quinze employés saisonniers, le producteur, Bruno Vincent, surveille en souriant et goûte les myrtilles pour voir si elles remplissent les critères satisfaisants. "C’est quand même une organisation un peu différente, c’est vraiment très précoce, on a d’habitude tout ce qui est récolte de fraises, de cerises, là c’est terminé. On chevauche un peu donc il faut aussi savoir trouver les clients derrière", détaille Bruno Vincent, qui connaît un pic d'activité en cette période.