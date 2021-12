Vins : le crémant, star des fêtes, monte en gamme et séduit à l'étranger

C'est un savoir-faire français qui rencontre de plus en plus de succès : le crémant. On en trouve en Alsace, en Bourgogne ou encore dans le Jura. Plus accessible que le champagne, ce vin pétillant permet à certains producteurs de tirer leur épingle du jeu.

La finesse de ses bulles séduit de plus en plus. Le crémant de Bourgogne s'invite plus que jamais sur la table des fêtes. À quelques jours de Noël, une maison de négoce de Meursault (Côte-d'Or) fait face à une hausse de 30% de la demande. "Habituellement, on est sur une capacité de production d'à peu près 30 000 bouteilles par jour, pour les fêtes on est plutôt de l'ordre de 40 000 à 45 000 bouteilles par jour", indique Mikaël Fuchs, oenologue.

Montée en gamme

À peine emballées, les bouteilles sont prêtes à être expédiés. "Principalement en Bourgogne-Franche-Comte, mais on a aussi quelques belles commandes pour l'export", se félicite Benjamin Le Berre, directeur général de la Maison Moillard. Environ 38% de la production de Crémant est vendu à l'étranger, et tout est fait pour attirer de nouveaux clients. Depuis une dizaine d'années, les producteurs veulent monter en gamme. "On va avoir des dosages différents, du brut, de l'extra-brut. C'est une vraie proposition, une vraie offre pour nos clients", explique Benjamin Le Berre. Dans les rayons des supermarchés, les clients semblent séduits par l'offre.