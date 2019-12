Champagne ou crémant : quelles différences ?

Champagne ou crémant ? De fines bulles pétillantes, une même couleur claire ; pas évident de les différencier à l'oeil nu. Pour pouvoir les distinguer, il faut les goûter. Si le champagne est le champion des vins effervescents avec ses 360 millions de bouteilles produites l'an dernier, le crémant ne cesse de se développer. En 2018, il a passé la barre des 83 millions de bouteilles vendues, surtout en France. Le produit phare : le crémant d'Alsace.

12 mois de fermentation pour le crémant, 24 pour le champagne

Il doit fermenter pendant au moins 12 mois. Une période pendant laquelle se crée l'effervescence du vin ; c'est la prise de mousse. Contrairement à la vingtaine de cépages utilisée pour le crémant, seuls trois types de vignes sont autorisés pour le champagne. Après la première fermentation du raisin en cuve, il y a l'assemblage des différents jus dans les bouteilles et une période de prise de mousse bien plus longue que les 12 mois du crémant : au minimum 24. Une fermentation et un stockage qui durent plus longtemps que le crémant et qui expliquent la différence de prix.

