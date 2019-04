VIDEO. Yann Couvreur : "La pâtisserie c'est le remède anti-crise"

On observe que la pâtisserie a beaucoup de succès. Comment expliquer ce phénomène et quelles sont les tendances de la pâtisserie ?

"La pâtisserie c'est le remède anti-crise. On peut tous faire de la pâtisserie à la maison facilement, financièrement ça coûte pas très cher. C'est du "do it yourself" finalement très accessible, il suffit d'ouvrir un livre et de suivre une recette. C'est ouvert à tout le monde et ça c'est quand même précieux" répond Yann Couvreur.

La question AFP : Pouvez vous garantir l'origine de votre chocolat, de vos farines, vos oeufs ?

"C'est obligatoire. On est obligé, en terme de traçabilité, de garder la provenance des produits. J'utilise plusieurs variétés de chocolats et plusieurs provenances notamment Madagascar, le Pérou, la République Dominicaine" explique le chef pâtissier Yann Couvreur.

L'interview s'est conclue sur la chanson "Balance ton quoi" de Angèle.