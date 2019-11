VIDEO. Vrac\'n Roll, une boutique en ligne bio zéro déchet

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Fondée en 2016 en périphérie de Lyon, l'entreprise propose aujourd'hui des livraisons zéro déchet dans plus de 5600 points relais à travers la France. "L'idée, c'était de lever tous les freins à la consommation bio et vrac", explique Sarah Benosman, fondatrice de Vrac'n Roll laquelle estime que le prix fait partie des principaux freins chez le consommateur. Avec le système du vrac, les produits seraient 5 à 50 % moins chers. Le service en ligne a également un modèle économique différent. "On a des coûts de loyer moindres que dans un magasin standard", souligne Sarah Benosman.

Une fois une commande passée, les produits choisis sont préparés dans des contenants réutilisables puis envoyés par point relais, le moyen de livraison le moins impactant d'un point de vue environnemental, selon la fondatrice de Vrac'n Roll. Avec son magasin en ligne, Sarah Benosman veut montrer que consommer responsable n'est pas synonyme de contrainte et de prix élevés.