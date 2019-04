VIDEO. Tiphaine Corvez : "Donner du bonheur aux gens"

Chocolatière c'est une vocation ?

"C'est un rêve d'enfance de faire un métier dans la confiserie, mes parents me poussaient à faire un Bac scientifique et après deux années de médecine je me suis aperçue que je voulais vraiment faire ce métier alors je suis revenu vers un CAP cuisine et ensuite je me suis spécialisée dans la chocolaterie" raconte Tiphaine Corvez.

"J'ai commencé toute seule, sur les marchés. Ce que j'aime le plus dans le métier du chocolat c'est la matière, c'est quelque chose de vivant. Et aussi le fait de donner du bonheur aux gens" explique la chocolatière.

La question AFP : "Pourquoi la plupart des chocolatiers vendent-ils des tablettes sous leurs noms alors qu'ils utilisent du chocolat prêt à l'emploi ?

"Il faut savoir que la transformation de la fève de cacao en chocolat c'est pas quelque chose que l'on apprend à l'école. On l'apprend en théorie mais on apprend pas la pratique. Cela demande des grosses machines et beaucoup de place, tous les artisans n'ont pas les moyens de le faire. Certains le font pour une tablette en particulier, un grand cru, mais ne peuvent pas le faire sur toute la gamme de chocolat" répond la chocolatière Tiphaine Corvez.

L'interview s'est achevée sur "Celebrate" de Ingrid Michaelson.