VIDEO. On est allé au championnat de France des écaillers pour savoir comment ouvrir une huître

Chaque année, c'est la même galère. Comment ouvrir une huître correctement et sans se faire mal ? L'opération n'est pas toujours aisée. Et le risque est important : une coupure de la main s'infecte vite. Alors, pour éviter ce genre de mésaventure et assurez le service en un temps record pendant votre dîner de réveillon, franceinfo est allé glaner quelques conseils au championnat de France des écailliers à Paris, le 5 décembre 2017.

Cent huîtres ouvertes en moins de 10 minutes

Après avoir ouvert 50 huîtres creuses et 50 plates en moins de 10 minutes pour le championnat de France, Tiphaine Seguin, représentant de la Bretagne, nous a donné quelques conseils. "Pour une huître creuse comme celle-ci, on la prend aux deux tiers de l'huître, pour tomber directement sur le nerf. On rentre légèrement le couteau, on incline d’un quart de tour et on sectionne le nerf", explique-t-il. Le Breton est arrivé dixième du classement général au championnat de France.