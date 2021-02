VIDEO. Menus sans viande à Lyon : Julien Bayou accuse le gouvernement d'alimenter une polémique "pathétique" et "minable"

Les menus uniques sans viande dans les cantines de Lyon font polémique, au sein même du gouvernement. "Que le gouvernement, en plein pandémie, n’ait pas d’autres sujets de préoccupations que les menus scolaires à Lyon, j'oscille entre l'énervement, la fureur (...) et puis presque le sourire. C’est minable, pathétique comme polémique", a réagi mercredi 24 février sur franceinfo Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts (EELV).

En plein vote sur le projet climat, la réponse du gouvernement c'est de se chamailler sur les menus scolaires à Lyon. C'est quoi ce niveau ? Où veut-on emmener le pays ? Julien Bayou à franceinfo

Appliquer ce type de menu est nécessaire en temps de Covid-19, a expliqué Julien Bayou, rappelant que cette mesure était "temporaire et provisoire" : "Il y a 29 000 élèves à Lyon et la logistique pour appliquer le protocole sanitaire est dingue. Donc, il y a un enjeu. Sans cette mesure, il y a un risque que les élèves ne viennent plus à la cantine."