VIDEO. Manu Payet : "Il est question de savoir ce que l'on consomme"

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

"C'est en posant ma voix sur ce documentaire que j'ai découvert le "greenwashing" et que j'étais tout le temps victime de cette pratique" explique Manu Payet.

"Le greenwashing c'est quand on te fait croire que t'achète quelque chose qui oeuvre pour le bien de la planète parce qu'il y a un logo avec un singe souriant dessus et que c'est un produit avec de l'huile de palme durable alors que tout cela est faux" ironise le comédien.

"Je ne suis pas pour autant devenu militant et mon travail pour ce film n'est pas de demander aux gens de devenir militants mais de savoir à quelle sauce on est mangé. Et je vous annonce la couleur de la sauce, elle est verte !"

La question AFP : "Est-ce que ce documentaire a changé votre façon de consommer ?"

"Évidement ! J'essaie de regarder les étiquettes quand j'achète quelque chose. Il est question de savoir ce que l'on consomme et doser notre consommation. Il faut être de conscient qu'il y a des entreprises qui essayent de maximiser le profit en utilisant des logo qui nous déculpabilisent" répond Manu Payet.

L'interview s'est achevée sur "La grenade" de Clara Luciani.