De la Guyane française au Sénégal, nous suivons les membres d’une association qui installent des "fontaines miraculeuses" qui rendent potable l’eau dite "de surface", c'est-à-dire celle des lacs, rivières, puits ou sources où elles sont installées. Une invention unique au monde que l'on doit à l'ingénieur français Jean-Paul Augereau et qui peut changer la vie des habitants. Il s'agit d'une pompe qui fonctionne de façon manuelle, sans électricité, et inclut cinq étapes de filtration pour éliminer les bactéries et les particules contenues dans l'eau.

Jean-Paul Augereau est un entrepreneur globe-trotter qui a vu un jour son destin basculer après une grave septicémie contractée en Egypte en buvant de l’eau non potable. Ce fut un déclic et depuis, il consacre sa vie à apporter de l’eau potable aux quatre coins du monde.

L'eau impropre, un problème majeur de santé publique

Dans un hameau en Guyane française, au cœur de l'Amazonie, "Envoyé spécial" a suivi l'installation d'une fontaine apportée grâce à une association nantaise. Elle permet d'alimenter en eau potable gratuite tout le hameau et les villages avoisinants, soit 800 à 1 000 personnes par jour. Une façon d'éviter les maladies dues à l'eau impropre, un problème majeur de santé publique.

Des fontaines comme celle-ci, on en compte désormais près de 300, financées par différents mécènes et installées dans une vingtaine de pays, qui permettent un accès à de l'eau potable à environ 250 000 personnes. Comme au Sénégal, à Dakar, où "Envoyé spécial" s'est également rendu.

Un reportage de Hakim Abdelkhalek / Caravelle Productions diffusé dans "Envoyé spécial" le 10 novembre 2022.

> Les replays des magazines d'info de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android), rubrique "Magazines".