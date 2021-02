VIDEO. Comment bien choisir son jambon ?

Vous aussi vous ne savez pas toujours comment choisir votre jambon tant il y a de labels, d'appellations, de mentions ? Marion Wintergerst, responsable des campagnes chez CIFW, nous donne ses conseils pour mieux s'y retrouver. Par exemple, on retrouve de plus en plus, dans le rayon jambon des supermarchés, les mentions "zéro nitrite", le nitrite étant considéré comme potentiellement cancérigène. "Quand rien n'est indiqué sur le paquet, vous pouvez regarder dans la liste des ingrédients s'il y a la mention E250 ou nitrite de sodium qui vous indique que du nitrite a été utilisé", explique Marion.

"Sans antibiotique"

Aussi, on retrouve de plus en plus la mention "sans antibiotique" sur les paquets de jambon, avec généralement cet ajout "dès la fin du sevrage". "Sauf qu'il faut savoir que l'on donne majoritairement les antibiotiques aux porcelets avant le sevrage, donc préciser qu'on ne leur en donne plus après, finalement ça ne veut pas dire grand-chose", ajoute-t-elle.

"Fabriqué en France"

Aussi, la mention "fabriqué en France", n'indique pas que l'animal a été élevé en France. C'est ce qu'on appelle du porc d'importation. "Pour vous assurer que votre porc bio n'est pas du porc d'importation, mais qu'il s'agit bien d'animaux nés et élevés en France, vous pouvez trouver cette mention "le porc français", mais attention, elle figure aussi sur les produits de type industriel", explique Marion Wintergerst.

En France, 95 % des porcs sont élevés en système industriel, pour 4 % sur paille et 1 % en plein air, dont seulement 0,7 % en bio. "Si vous n'avez aucune mention sur votre paquet de jambon, c'est très simple, les porcs ont été élevés en élevage industriel", précise responsable des campagnes chez CIFW.