Viande : quelle consommation pour les Français ?

En France, on achète moins de viande qu'autrefois. En dix ans, notre consommation a baissé de 12%. "Quand on compte la viande qu'on mange au restaurant, en fait, on en mange de plus en plus parce que de la viande il y en a dans les hamburgers, les kebabs, les sandwichs, souvent au jambon", précise la journaliste Valérie Heurtel sur le plateau de France 2.

La viande la plus consommée : le porc

La viande la plus consommée reste le porc avec 32 kg par an et par personne en moyenne. "C'est la viande la plus transformée aussi avec la charcuterie", indique la journaliste. La volaille arrive en seconde position avec 30 kg par an et par personne. Ensuite, il y a le bœuf et le veau. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation recommande toutefois de ne pas dépasser 500 g de viande hors volaille par semaine et 25 g de charcuterie par jour. "Les médecins mettent en garde : manger trop de viande augmente le risque de cancer. Il faut donc essayer de la remplacer de temps en temps par du poisson, des œufs ou des légumineuses", rappelle Valérie Heurtel.

