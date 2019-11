VIDEO. La viande... sans viande !

Pourra-t-on bientôt manger de la viande… sans viande ? D’Israël aux Etats-Unis, "Envoyé spécial" est allé goûter ce que des chercheurs et des industriels appellent "la viande alternative" : bacon, nuggets, burgers à base de protéines végétales. Et même, faux-filet fabriqué à partir de vraies cellules de bœuf… cultivées en laboratoire !

Ces nouveaux aliments ont l’odeur, l’apparence et le goût de la viande. Avec une promesse : une viande plus saine, sans antibiotiques, sans hormones de croissance, sans émission de gaz à effet de serre et sans souffrance animale.

Un marché qui aiguise l'appétit des industriels

Rêve pour écologistes ? Révolution alimentaire ? C’est surtout un marché gigantesque qui aiguise les appétits de l’industrie et de milliardaires, comme Bill Gates ou Leonardo DiCaprio. D’ici 2030, 10% de la viande mangée dans le monde ne viendra plus d’un animal, selon les industriels. Mais notre planète et l’environnement s’en porteront-ils vraiment mieux ?

Une enquête d'Olivier Sibille, Guillaume Beaufils, Mathieu Birden et Harold Horoks diffusée dans "Envoyé spécial" le 7 novembre 2019.