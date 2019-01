Viande : les contrôles sont-ils suffisants ?

Depuis l'affaire des lasagnes à la viande de cheval en 2013, les moyens de vérification se sont-ils améliorés ? "Officiellement la réglementation a été améliorée, explique le journaliste David Boéri sur le plateau de France 3. C'est l'Europe qui encadre la traçabilité des aliments. En France, l'origine de la viande utilisée dans les plats cuisinés est même devenue obligatoire depuis 2017 quand elle dépasse les 8% dans la recette."

De nombreux postes supprimés

Reste la question des moyens. "Et là, on constate une baisse des effectifs depuis 2005", relève le journaliste. 670 postes ont été supprimés pour les contrôles vétérinaires au ministère de l'Agriculture. 660 postes dédiés à la répression des fraudes ont également sauté. Résultat : "Le nombre total des inspections sur la sécurité des aliments est passé d'un peu plus de 86 000 en 2012 à 54 000 en 2017", conclut David Boéri.

