Végétalisme et véganisme : tendance de fond ou simple effet de mode ?

À l'heure où un élu LREM souhaite interdire aux fabricants de produits végétaux d'utiliser les mots "steak" et autres "filet", la journaliste Justine Weyl revient ce vendredi 20 avril, sur le plateau du 13 Heures de France 2, sur les produits végétaux et vegan, qui ont le vent en poupe. "Clairement, il y a un engouement des consommateurs pour ces produits puisqu'ils enregistrent une croissance de 80% par an", rapporte la journaliste de France 2, qui explique que ce succès est en partie dû au "désamour des Français pour la viande".

3 à 5% de Français végétariens

"Ils seraient entre 25 et 30% à réduire leur consommation", poursuit Justine Weyl. "Mais pour autant, on ne peut pas encore parler de tendance de fond, car le marché reste très confidentiel. Il pèse 30 millions d'euros, c'est peu. Et selon les estimations, entre 0,4 et 2% seulement des Français seraient vegan, 3 à 5% seraient végétariens."

