Val-de-Marne : cinquante ans de marché à Rungis

Au milieu de la nuit, Rungis et ses 12 000 professionnels sont déjà en plein dans leur journée de travail. Parmi eux, une figure : Gino Catena. Depuis trente-huit ans, ce grossiste en volaille se lève tous les jours vers minuit. C'est l'ambiance unique qui le motive tous les jours. "C'est des métiers durs, harassants, on ne dort pas beaucoup, mais à côté de ça il y a des échanges, on est que des potes ici", raconte-t-il à France 2. Mauvais élève à l'école, parti de rien, c'est le marché de Rungis qui lui donne sa chance.

Élodie Zeiher, pionnière du bio

Cela fait trente ans qu'Élodie Zeiher arpente ces allées. Elle dirige un commerce de fruits et légumes 100% bio. Face à ses 47 salariés, cette femme au fort caractère a su imposer son style dans ce milieu. Avec son mari, ils deviennent des pionniers du bio, jusqu'à recevoir la Légion d'honneur. Le marché de Rungis fête cette année ses 50 ans d'existence.

