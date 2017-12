Truffes chinoises : une sérieuse concurrente ?

Les montagnes de la province du Sichuan au sud-ouest de la Chine, c'est l'autre pays de la truffe. À cette saison, on s'affaire dans les bois pour retourner la terre noire qui en regorge. "Avant, je ne connaissais pas les truffes. Mais un jour on m'a montré et on m'a appris à les chercher. Quand j'ai trouvé ma première truffe, j'avais l'impression de trouver un diamant", témoigne Wei Chen, rabassier.

La truffe chinoise devient très prisée

Il y a encore dix ans, personne ne mangeait de truffe en Chine. "Avant, on était pauvre. Les paysans laissaient leurs cochons se balader dans les forêts et les cochons se nourrissaient de truffes", raconte Peixan Tan, directeur de "Truffes d'or de Chine". Aujourd'hui, la truffe chinoise devient très prisée, même en Chine. Pour l'instant, les Chinois la mangent encore comme un champignon, alors que les Français la mangent comme un aromate.

