Tendances : les Français plébiscitent la bière artisanale

Une machine toute neuve pour la mise en bouteille de leur bière. Nicolas et Alexandre ont le sourire : il y a 4 ans, ils investissaient 90 000 euros pour créer leur brasserie à Beaune, en Côte-d'Or. La réussite est incontestable et la croissance n'en finit plus : en 2016, ils réalisent un chiffre d'affaires de 250 000 euros et doublent leur production par rapport à l'année précédente. La Belenium est un petit miracle économique qui est loin d'être un cas isolé.

Les consommateurs privilégient la qualité

Non loin de là, à Dijon (Côte-d'Or), un pub a décidé, face à l'engouement suscité par les bières artisanales, de ne proposer que des bières issues de la région. En salle, sur la carte, les noms sont peu connus et les prix supérieurs à la moyenne, mais les clients sont satisfaits. Les habitudes des consommateurs sont en train de changer : ils sont à la recherche de produits plus hauts de gamme avec des goûts plus prononcés et plus variés. En Bourgogne, on compte pas moins de 26 brasseurs artisanaux et de nouveaux projets sont en cours : les brasseurs ont de beaux jours devant eux.

