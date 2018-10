Tendance : les Français plébiscitent les repas hors domicile

À l'occasion de l'ouverture du Salon international de l'alimentation, qui a lieu du 21 au 25 octobre à Paris, France 2 s'intéresse aux nouvelles tendances du marché de la restauration, en très grande forme. "Les Français aiment de plus en plus manger hors de chez eux", explique Christelle Méral en plateau. En 2017, "10 milliards de repas ont été pris hors domicile en France, un record. Cela va de la restauration rapide aux food trucks, en passant par la gastronomie haut de gamme", poursuit la journaliste.

La vente rapide en forte progression

"Désormais, le marché de restauration hors domicile pèse 90 milliards d'euros". Il est en hausse de 4%, la plus grande augmentation depuis quinze ans. "Côté dépense pour les consommateurs, la vente rapide c'est en moyenne 6,80 € par repas, pour les restaurants, le coût moyen c'est 13,50 €", précise la journaliste. Le secteur de la vente rapide est le premier choix des Français et représente 56% du marché. "Un secteur qui progresse chaque année car il se renouvelle, avec par exemple de plus en plus de chefs étoilés". Les restaurants pèsent 44% du marché et sont en légère diminution.

