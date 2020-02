Tendance : l'engouement autour du steak sans viande

Ne pas se fier aux apparences ni aux crépitements de la cuisson. Dans la poêle, le steak est 100% végétal. Cette fausse viande à base de céréales, de légumes ou de soja, a été adoptée par un bon nombre de Français. Le marché du végétal en France a progressé de 24% en 2018. Les rayons des supermarchés s'agrandissent. Mais, en regardant de plus près les étiquettes, certains clients s'interrogent.

"On rajoute du blé soufflé pour obtenir les fibres"

On nous promet les bonnes protéines, mais que contiennent vraiment ces steaks ? En Allemagne, le patron d'une usine a accepté de révéler les secrets de fabrication. "On rajoute du blé soufflé pour obtenir les fibres. Pour imiter un steak de viande, on a besoin de certaines fibres", explique Charles-Henry Debal, responsable développement commercial chez Topas-Wheaty. En plus de la fibre de blé, l'industriel ajoute aussi du gluten et des épices.

