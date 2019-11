Israël : un laboratoire produit des steaks hachés sans viande plus vrais que nature

Qu'allons-nous trouver demain dans nos assiettes ? Salami et bacon aux protéines végétales, des nuggets goût poulet sans poulet, du faux-filet cultivé en laboratoires ? Dans la banlieue de Tel-Aviv, en Israël, un laboratoire produit à l'aide d'imprimantes 3D un steak haché plus vrai que nature sans un gramme de bœuf. Les ingrédients : des arômes alimentaires, de la pâte de soja et de la matière grasse végétale, "à base d'huile de palme avec quelques additifs", explique l'ingénieur de Redefine Meat, Alexey Tomsov. L'un des composants de ce steak est du faux sang végétal pour imiter au plus près la viande.

Bientôt des imprimantes 3D chez les bouchers ?

Une fois dans la poêle, on retrouve la même apparence et la même odeur qu'un vrai steak haché à base de bœuf. Dès l'an prochain, l'entreprise ambitionne de vendre ses imprimantes 3D aux bouchers pour faire des steaks sur mesure avec le pourcentage de graisse et la taille qu'ils veulent. "Au début ce sera pour les bouchers, mais après si vous voulez une machine chez vous, ce sera possible", imagine Eschar Ben Shitrit, président de Redefine Meat.

