Sud-Ouest : des champignons en plein été dans les forêts du Lot

Dans le Lot, les amateurs de champignons se réjouissent des conditions météo de l'été. On y trouve même des cèpes, fait rare pour la saison.

Pour la cueillette des champignons, mieux vaut s'y connaître. Si les champignons peuvent pousser en plein mois de juillet, c'est car le climat est chaud et humide. C'est même "une année exceptionnelle pour la girolle", selon Gerald Le Morvan, président de l'APBD (Association des propriétaires des bois de Duravel), dans le Lot.

Cueillette réservée aux habitants

Leur apparition dépend aussi de la lune, qui doit impérativement être nouvelle. Ces conditions particulières en font un aliment rare, précieusement surveillé par les riverains. Pour cueillir, il faut se munir d'une carte d'abonnement, qui est destinée aux habitants et propriétaire des forêts. En cas de non-respect, une amende de 135 euros est prévue. En quelques heures, un père et son fils remplissent deux paniers de girolles et de quelques cèpes, qu'ils dégusteront ensuite en famille, en omelette, avec les œufs de leurs propres poules.