Société : les Français cuisinent plus qu'avant

Le "do it yourself" a plus que jamais la cote dans les cuisines : un Français sur deux déclare se mettre aux fourneaux davantage qu'avant la crise. De quoi faire des économies ? "L'étude montre que les adeptes du fait-maison économisent en moyenne 272 euros par an, soit un petit plus de 20 euros par mois, mais ce calcul, attention, ne prend pas en compte le coût du temps de préparation", ni "le prix de l'électricité ou du gaz", précise la journaliste Dorothée Lachaud, présente sur le plateau du 13 Heures, jeudi 1er juillet.

Les robots sont-ils rentables ?

Tutos sur internet, cours de cuisine ou encore robots, les Français ont de nombreux outils à disposition. Là encore, "ce n'est pas forcément rentable", indique la journaliste, "tout dépend du robot et de votre alimentation". Une machine à pain peut ainsi permettre d'économiser 20 euros par mois, mais une sorbetière ne sera rentable qu'après une trentaine de litres de glace seulement. Enfin, pour la sauce tomate, pas besoin de robot : il suffit de quelques tomates, des oignons, du sel et poivre, un peu d'huile d'olive, quelques herbes… et à table !