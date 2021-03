Cuisine : les Français se remettent aux fourneaux grâce à internet

De plus en plus de Français apprécient les sites de cuisine. Lorsqu'il se lance dans la préparation d‘un plat, Clément, un passionné de cuisine, sait toujours où chercher et trouver des idées. Blogs, réseaux sociaux ou encore sites de recettes : la cuisine est désormais partout sur internet. “On n’est plus obligés d’acheter des livres aujourd’hui. La ressource accessible gratuitement sur Internet est déjà monumentale. Il n’y a pas vraiment besoin de plus, au moins pour commencer”, affirme Clément.

Des chefs qui se mettent en scène

De chefs se mettent en scène dans des vidéos, et animent parfois même des ateliers de cuisine en direct, en visioconférence. Sur le site internet L’Atelier des Chefs, 32 000 recettes au total sont consultables en ligne. Lors du confinement de mars 2020, le site a vu son nombre de connexions quotidiennes exploser de plus de 60 %. Deux grandes catégories sont plébiscitées par les internautes : les recettes cocoonings de plats réconfortants, et les recettes de grands chefs.

