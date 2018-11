Santé : un pain remboursé par la Sécu disponible en pharmacie

Dans les pharmacies, on peut désormais trouver des petits pains parmi les médicaments. Ils sont, au choix, natures ou avec des pépites de chocolat. À12 € le paquet de 12, ce pain brioché a une particularité : il est vendu sur ordonnance et remboursé par la Sécurité sociale, car c'est un complément alimentaire chargé en protéines. "Ce sera plutôt conseillé aux personnes âgées qui sont dénutries", explique Estelle Marchandiau, pharmacienne à Beaune (Côte-d'Or).

Lutter contre la dénutrition

Dans un établissement médicalisé pour personnes âgées, ce complément nutritionnel est servi depuis deux ans. Il contient deux fois et demie de plus de protéines qu'un pain en boulangerie. La dénutrition touche près d'un quart des résidents des maisons de retraite. Après trois mois de test, l'équipe médicale l'a adopté pour ses résidents les plus carencés. Le pain a été conçu dans un laboratoire près de Dijon (Côte-d'Or). Il est composé de blé sélectionné par une équipe de scientifiques. La recette comprend du beurre, des œufs, des protéines et des vitamines de synthèse en plus. Il a fallu cinq années de recherche pour trouver la bonne formule. Les concepteurs espèrent en vendre deux millions dans les pharmacies cette année.

Le JT

Les autres sujets du JT