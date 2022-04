Santé : quels contrôles existent pour les produits alimentaires ?

Différentes affaires sanitaires touchent le monde de l’alimentation. On vous explique quels contrôles sont menés dans les industries.

Kinder, Buitoni, ces deux affaires interrogent les consommateurs. Comment sont organisés les contrôles sanitaires en France ? Tout d’abord, il y a ceux réalisés par les entreprises elles-mêmes, ce sont les autocontrôles. Ils sont obligatoires et ont lieu tout au long de la chaîne de contrôle de fabrication. En parallèle, il existe les contrôles officiels. Là, les services de l’État inspectent, au moins une fois par an, les produits alimentaires fabriqués dans les entreprises françaises et systématiquement ceux qui arrivent de l’étranger.

Un site officiel pour tout savoir

Si un contrôle s’avère positif, la réglementation est très claire. Au moindre doute sur un produit, la responsabilité du fabricant est engagée. Il doit lancer une procédure dite de retrait, rappel et informer les pouvoirs publics. Pour les consommateurs, il faut consulter le site officiel rappelconso pour trouver les produits dangereux.