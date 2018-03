Santé : que penser de toutes les cures détox ?

Concernant la sève de bouleau, si les diététiciens n'ont pas fini d'explorer toutes ses vertus, on sait qu'elle contient des antioxydants et des vitamines. "C'est bon pour booster notre métabolisme. Ses acides aminés favorisent également la bonne gestion des graisses par notre organisme", explique Jihane Benzina sur le plateau de France 2.

La grenade, anti-inflammatoire et antioxydant

Quand on parle de cure détox, on pense souvent à la monodiète : manger un seul aliment. "Il n'est pourtant pas prouvé sur un point de vue médical que cela soit bon pour la santé. Rien ne dit que manger du raisin pendant trois jours serait une formule miracle. La détox passe par une alimentation liquide : jus, soupes, des légumes crus, des infusions et le banissement du café et de l'alcool pour purifier l'organisme. Concernant les aliments à privilégier, la grenade peut être considérée comme bonne pour notre santé car elle contient des antioxydants qui réduisent le risque de cancer et est anti-inflammatoire. Attention, la détox ne doit pas dépasser deux ou trois jours et seulement deux fois par an en moyenne", conclut la journaliste.

