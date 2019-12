Santé : les agrumes, des fruits riches en vitamine C bons pour la vue

La qualité première des agrumes, c'est la vitamine C. "Elle nous est indispensable, parce que c'est un antioxydant", explique Anthony Jolly, journaliste France Télévisions. Elle facilite aussi l'assimilation du fer et participe à la protection des vaisseaux sanguins. Les besoins quotidiens en vitamine C sont de 110 mg. "Dans une seule orange, il y a déjà 57 mg", chiffre le journaliste.

Moins de risque de contracter une maladie de la rétine

Le citron est également très riche en vitamine C. À ces atouts, s'ajoutent ceux dévoilés par une étude australienne selon laquelle la vitamine C est également bonne pour les yeux. "Des chercheurs ont suivi pendant quinze ans près de 2 000 Australiens âgés de 50 ans et ils ont constaté que les risques de contracter une maladie de la rétine diminuaient de 60% chez les personnes qui mangeaient au moins un agrume par jour", informe Anthony Jolly. Mais attention, un fruit reste riche en sucre, alors mieux vaut ne pas en abuser.

