Santé : Ferrero rappelle des produits après des suspicions de salmonelle

F. Mathieux, C. Sinz, K. Toufik, M. Félix, X. Roman, S. Auvray, M. Marini

Ils sont encore présents dans certains rayons de supermarchés. Pourtant, plusieurs produits Kinder ne doivent plus être consommés. Ferrero rappelle certains de ses chocolats pour des suspicions de salmonelle. Il s’agit des Kinder surprise avec des dates de péremption comprises entre juin et octobre 2022, des Kinder Shoko-bons consommables avant fin août, mais aussi les Kinder eggs et des boîtes mélangeant plusieurs produits.

Huit personnes hospitalisées

En France, 21 malades ont été signalés, huit hospitalisés. Ce sont principalement de jeunes enfants. Tous avaient consommé des produits Kinder. L’institut Pasteur mène l’enquête. Ce n’est pas la première fois que des salmonelles se retrouvent dans des produits chocolatés. Ces bactéries entraînent des troubles intestinaux proches de ceux de la gastro-entérite. La France n’est pas le seul pays concerné. Il y a quatre jours, le Royaume-Uni a déjà retiré de la vente des produits Kinder.