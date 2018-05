Santé : cinq conseils pour vivre plus longtemps

Des hommes et des femmes de plus de 90 ans en moyenne pourraient bientôt être une norme en France. Notre espérance de vie pourrait s'accroître de 12 ans pour les hommes et de 14 ans pour les femmes. Aujourd'hui on peut espérer vivre en moyenne jusqu'à 82 ans, mais d'après une étude américaine, il suffirait de suivre cinq conseils pour gagner une dizaine d'années de vie en plus.

Jamais trop tard pour s'y mettre

Les préconisations sont les suivantes : ne pas fumer, ne pas manger trop de viande rouge, ne pas boire plus d'un verre et demi d'alcool par jour, consommer des fruits et légumes, faire 30 minutes d'exercice au quotidien. Des recommandations qui peuvent aussi diminuer de 82% le risque de mourir de maladies cardio-vasculaires et de 65% d'un cancer. Et même s'il n'est pas toujours facile de suivre ces recommandations à la lettre, il n'est jamais trop tard pour s'y mettre.

Le JT

Les autres sujets du JT