Salmonellose : 72 personnes malades après avoir consommé des fromages fermiers Le Chasteau

Amateurs de fromage, attention. Une campagne de rappel a été lancée sur les fromages fermiers du Cantal étiquetés Le Chasteau, après la découverte de 72 cas de salmonellose liés à cette fromagerie, a annoncé mercredi 14 août le gouvernement dans un communiqué.

"Ce rappel porte sur tous les fromages fermiers Le Chasteau du GAEC Deflisque, tous lots, toutes dates limites de consommation (DLC), commercialisés à compter du mois de mars 2024", et ce, même stockés au congélateur, ont déclaré conjointement les ministères de la Santé et de l'Agriculture.

Des fromages ressemblant au Saint-Nectaire

Ces infections sont liées à l'ingestion de fromages ressemblant au Saint-Nectaire, mais n'ayant pas l'appellation d'origine protégée, produits dans le Cantal par le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Deflisque, entre début mars et début août 2024. Les fromages ont été vendus en particulier sur des marchés du Puy-de-Dôme, selon le gouvernement.

Les enquêtes auprès des malades (dont plus de la moitié dans le Puy-de-Dôme, en Corrèze et dans la Creuse) ont permis de remonter à la fromagerie, qui a été fermée "en urgence" le 23 juillet.

La salmonellose provoque diarrhées ou vomissements brutaux, avec des maux de tête et de la fièvre dans les six à 72 heures après la consommation d'un produit contaminé. Chez les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées ou immunodéprimées, l'infection peut être plus sévère, voire mortelle. Les personnes qui auraient consommé le fromage et qui présentent des symptômes sont invitées à consulter un médecin.