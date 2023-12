Risque de listériose : rappel d'un lot de saumon fumé de Norvège

Un lot de saumon fumé tranché de Norvège, distribué par des grossistes, fait l'objet d'un rappel en raison de la possible présence de la bactérie listeria, qui peut être particulièrement dangereuse chez les femmes enceintes, rapporte le site gouvernemental Rappel Conso.

Le rappel a été diffusé le 22 décembre à l'initiative de l'entreprise Le Fumoir qui a vendu ce lot n°11173011 de saumon "prétranché machine" sous vide, en format d'un kilo, à des grossistes. Le lot a été commercialisé depuis le 5 décembre avec une date limite de consommation fixée au 1er janvier.

Si un acheteur l'a en sa possession, il lui est recommandé de "ne plus consommer, ne plus utiliser le produit, rapporter le produit au point de vente, détruire le produit". La listériose, provoquée par la listeria monocytogenes, est la seconde cause de mortalité par intoxication alimentaire avec, en France, quelques dizaines de décès par an.