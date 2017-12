Réveillon : une solidarité trois étoiles

Les Restos du Cœur proposent des desserts d'exception aux plus démunis à l'occasion des fêtes de fin d'année. Des bûches d'un grand chef vont faire le délice des personnes dans le besoin. Ces plats et ces bûches ne coûtent rien à l'association : ce sont des invendus qui auraient fini à la poubelle il y a encore quelques années. Aujourd'hui, des bénévoles les récupèrent directement auprès des commerçants. L'application Linkee permet de donner le nom des magasins qui ont des invendus. Les bénévoles peuvent ainsi venir récupérer les produits grâce à l'application. 1 400 personnes se sont inscrites en un peu plus d'un an.

Des pâtisseries invendues qui profitent aux plus démunis

Les grands chefs participent également au projet. Une vingtaine de bûches non vendues va être distribuée par Les Restos du Cœur. Les commerçants évitent de jeter et bénéficient d'une défiscalisation, tandis que les pâtisseries font sensation auprès des bénéficiaires.

