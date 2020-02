Restauration rapide : McDonald's séduit toujours malgré la tendance anti-malbouffe

C'est le leader de la restauration rapide dans le monde. McDonald's ne cesse de se développer en France. Tous les jours, l'enseigne sert 1,8 million de repas sur le territoire. Un succès construit contre vents et marées, car la marque était décriée en 1999, avec le démontage du restaurant de Millau (Aveyron) par des activistes puis en 2004, avec le film Super Size Me.

Le paradoxe français

Malgré la tendance du manger sain, l'activité de McDonald's ne faiblit pas en France. En 2018, le groupe a enregistré 5,1 milliards d'euros sur le territoire. "On a noté un certain paradoxe chez les Français, effectivement en déclaratif ils disent faire attention à leur corps. (...) Parallèlement à ça, il faut savoir que le burger a été multiplié par 14 en volume ces dix dernières années", explique Bernard Boutboul, président du cabinet Gira. Alors, McDonald's a développé les fruits dans ses menus enfants et une nouvelle gamme de produits végétariens.

Le JT

