Manger sain : un marché qui aiguise les appétits !

Dans la cuisine de Stéphanie Guillemette, que du naturel. On trouve des noix, des noisettes, des graines de sésame, du riz complet... Elle qui mangeait beaucoup de produits industriels à l'adolescence a changé son alimentation du tout au tout. Ses plats sont à base de fruits et de graines le matin et de légumes le midi. La jeune femme incarne le manger sain. Moins de produits industriels et transformés, plus de produits locaux et bio, la tendance aiguise l'appétit de la filière alimentaire.

Un potentiel économique "formidable"

Parmi les entreprises positionnées sur ce marché, il y a ce fabricant de smoothies (des boissons de fruits mixés). Aujourd'hui, c'est séance de dégustation des dernières recettes au siège londonien. Logo épuré, arguments santé, l'entreprise est devenue le leader en France de ces jus vitaminés. "Aujourd'hui, peu de gens arrivent à consommer les cinq portions de fruits et légumes qui sont recommandées. Il n'y a que 30 % de la population qui arrivent à ce chiffre-là, donc il y a un potentiel formidable", explique Nicolas Marotte, le directeur général France d'Innocent.

