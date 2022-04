Rappel de chocolats Kinder : d'où vient la contamination à la salmonelle ?

Mardi 5 avril, à dix jours de Pâques, des millions d'œufs en chocolat Kinder sont retirés des rayons de supermarché. Plusieurs produits sont rappelés pour suspicion de salmonelle. Il s'agit des Kinder surprise qui se périment entre fin juin 2022 et fin octobre 2022, des schoko bons et des mini eggs qui se consomment jusqu'à fin avril et fin août 2022. En France, 21 cas de salmonellose ont été signalés et huit personnes hospitalisées, surtout des enfants.

Un site qui exporte dans 45 pays

Les produits Kinder auraient été produits à l'usine d'Arlon (Belgique), le site le plus important du groupe qui exporte dans 45 pays. L'agence de sécurité alimentaire belge va procéder à des contrôles. L'institut Pasteur analyse le chocolat pour savoir si la bactérie est présente dans un des ingrédients. "Le chocolat est un produit agricole qui peut être souillé par des salmonelles d'origine animale", explique François-Xavier Weill, directeur du centre de référence des salmonelles à l'Institut Pasteur.