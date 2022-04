Alimentation : plusieurs produits Kinder retirés des rayons

Ils sont encore présents dans certains rayons de supermarchés, mardi 5 avril, et peut-être dans vos placards. Prudence : plusieurs produits Kinder ne doivent pas être consommés. Des centaines de tonnes de chocolat ont été rappelées par Ferrero à cause de suspicion de salmonelle. Il s'agit des Kinder Surprise avec des dates de péremption entre fin juin et fin octobre, mais aussi des Kinder Shoko-Bons avec des dates de péremption comprises entre fin avril et fin août, des Kinder Mini Eggs à consommer avant fin avril et fin août et enfin des Kinder Happy Moments, Kinder mix qui périment à la fin août.

21 malades signalés en France

Alors que les fêtes de Pâques approchent, les familles s'interrogent sur quoi acheter après cette annonce. 21 malades ont été signalés en France et huit ont été hospitalisés, principalement de très jeunes enfants. Ils avaient tous mangé des produits Kinder fabriqués dans l'usine d'Arlon (Belgique). L'Institut Pasteur enquête, ce n'est pas la première fois que des salmonelles se retrouvent dans des produits chocolatés. Ces bactéries entraînent des troubles intestinaux, parfois accompagnés de forte fièvre ou de vomissements. Le Royaume-Uni a aussi rappelé des produits Kinder il y a quatre jours.