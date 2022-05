Prix du pain : les initiatives des boulangers pour limiter les coûts

Farine de blé, beurre, huile, œuf, tout augmente pour le boulanger. Pour réussir ses baguettes, il lui faut aussi des fours bien chauds, des fours électriques, et la facture atteint des sommets, jusqu’à 3 000 euros par mois, alors il essaie d’utiliser ses fours le moins possible. "On va essayer de regrouper les fournées au niveau du pain pour diminuer les consommations d’énergie. Et on va éteindre le four une heure dans la journée", dit Maxime Anract, boulanger chez "Maison Collet".

Il réduit ses invendus en poudre

Comme ses marges se réduisent, il n’y a pas de petites économies. Le boulanger éteint également les lumières et va chercher ses baguettes dans le noir. Toutes les idées sont bonnes à prendre pour s’en sortir. À Saure dans les Landes, le patron a investi dans un broyeur, depuis il ne jette plus ses invendus, il les réduit en poudre. "L’excès de chapelure sera réutilisé à 20 % pour la refabrication d’une baguette, qu’on appelle la baguette éco", explique Yoann Porteu, boulanger chez "Ô petit Creux".