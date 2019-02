Premiers prix : le hard-discount plus cher que les hypermarchés ?

Des magasins à bas prix plus chers que les hypermarchés ? Sur les articles "premier prix", les hard-discount sont désormais moins compétitifs, selon une étude réalisée sur 82 magasins partout en France. Certains consommateurs confirment. L'association Familles Rurales a comparé les prix. En prenant les articles les moins chers du magasin, un panier de courses revient à 116 € en hard-discount, à 100 € en supermarché et à 98,10 € en hypermarché, soit près de 20 € de différence.

Des produits de meilleure qualité à prix égal ?

Dans le détail, la lessive et les produits d'entretien coûtent en moyenne 4,80 € de plus en hard-discount, les produits bébés 2,20 € de plus, le thé et le café 2,10 € de plus et les produits laitiers et les œufs 1,70 € supplémentaire. Une étude biaisée, selon ce responsable des achats d'un hard-discount. Il assume être plus cher, mais pour lui, ses produits les moins chers sont de meilleure qualité que les produits "premier prix" des hypermarchés. Des hard-discount qui depuis quelques années cherchent à monter en gamme, avec des magasins plus attractifs. C'est probablement l'une des explications de la montée des prix.

