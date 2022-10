Pouvoir d’achat : les prix alimentaires continueront d’augmenter en 2023

Les prix poursuivent leurs flambées et les caddies sont de plus en plus difficiles à remplir pour de nombreux foyers. "On prend les premiers prix, même si ce n’est pas de la bonne qualité, mais bon, on doit faire avec", avoue un client dans un supermarché. Depuis un an, les prix des produits alimentaires augmentent à toute vitesse, une inflation inévitable selon les industriels de l’agro-alimentaire avec l’explosion des coûts de production.



Danone prévoit des hausses entre 15 % et 19 %

En France, presque tous les plus grands groupes industriels augmenteront leurs prix l’an prochain. Chez Danone, entre 15 % et 19 % de hausse sont prévues. "Des prix peuvent devenir insupportables pour le consommateur final. Tout le monde mesure le risque, mais personne ne connaît le fameux seuil où le client se détourne", analyse Laurent Plantevin, conseiller en stratégie. En début d’année prochaine, l’inflation devrait s’élever à 5 % selon le ministère de l’Économie.

