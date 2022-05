Pouvoir d’achat : les livraisons à domicile en plein boom

Et si faire ses courses au supermarché ou les récupérer au drive appartenait au passé ? En période d’inflation, les Français privilégient la livraison. Selon les derniers chiffres, les livraisons alimentaires ont connu une progression de 10%. En témoigne la reconversion d’un entrepôt d’une grande enseigne, à l’origine destiné au drive, qui sert aujourd’hui principalement à préparer les commandes à domicile.

Une meilleure gestion du budget





La livraison coûte de trois à cinq euros pour les commandes de moins de 150€. Même en période d’inflation, les clients s’y retrouvent. "On choisit facilement l’article que l’on veut acheter, on peut ainsi piloter son budget de manière très fine ", explique Mourad Bensadik, directeur e-commerce France de Carrefour. A noter l’apparition dans les centre-villes des services de livraison ultra-rapide, en 10 ou 15 minutes. Mais ceux-ci proposent un choix plus réduit que dans les grandes enseignes.