Pouvoir d'achat : les prix des produits du quotidien ont-ils augmenté avec l'inflation ?

Faire ses courses coûte-t-il plus cher depuis un an ? Pour le savoir, les équipes du 20 Heures de France 2 ont enquêté sur l'évolution des prix d'un panier pour quatre personnes, avec 31 produits de consommation courante ; des marques, des produits distributeurs et des premiers prix. Résultat : certaines étiquettes ont flambé.

Des hausses et des baisses de prix

Le prix du papier toilette premier prix a ainsi augmenté de 1,7% à cause de la hausse du coût de la pâte à papier. Le prix des œufs premier prix a quant à lui bondi de 3,36%, car l'alimentation des poules est devenue plus chère. Or, la matière première constitue l'essentiel du prix. Enfin, le prix des gants de ménage jetables a explosé, avec + 5,96%. Les stocks sont au plus bas, et la demande est élevée. L'augmentation est moins forte pour la farine de marque distributeur (+ 0,34%) et le sucre premier prix (+ 0,37%).

Il y a aussi eu des baisses de prix dans ce panier. La plus importante est celle des produits d'hygiène de marque : pour la lessive (-1,64%) et pour le dentifrice (-1,49%). Cela s'explique par la guerre des prix sur ce secteur, au sein duquel les très fortes promotions sont encore autorisées. Alors, l'inflation est-elle de retour dans les supermarchés ? La réponse est oui pour Emmanuel Cannes, expert des prix chez Nielseniq : "C'est vraiment le premier mois, le mois de septembre, où on commence à voir une hausse. On va supposer que cela va perdurer, cela va sans doute se propager sur les produits autres que les premiers prix."