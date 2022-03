Pouvoir d'achat : les prix des produits alimentaires continuent de grimper

L'inflation a atteint 3,6% en février, et l'Insee table sur plus de 4% pour le mois de mars. Le 20 Heures est donc allé voir comment cela se traduisait dans les rayons des supermarchés.

Dans les rayons des supermarchés, les prix continuent leur escalade. Le 20 Heures a relevé les prix de 31 produits de consommation courante. La plus forte augmentation sur le mois de mars concerne le café, avec une hausse de 3% en raison d'une mauvaise récolte au Brésil. Mauvaise récolte également pour l'huile d'olive, qui a augmenté de 2%. Les œufs ont aussi augmenté de 2%, car le coût de l'alimentation des poules augmente.



Des hausses de prix qui devraient continuer dans les prochains mois

Selon Emmanuel Cannes, expert sur le sujet, les hausses de prix "devraient continuer dans les mois à venir, liées effectivement à l'application définitive des négociations commerciales et aux conséquences de la crise en Ukraine". Les produits de premier prix flambent aussi : sur un an, les pâtes ont ainsi augmenté de 42%. La farine, le sucre et les légumes en conserve ont augmenté de 8% sur un an. Sur les 31 produits testés par le 20 Heures, 29 augmentent et seulement deux baissent.