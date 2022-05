Pouvoir d'achat : de nombreux produits alimentaires et indispensables en hausse au mois de mai

Avec son panier du 20 Heures, France Télévisions suit l'évolution de la facture. Au mois de mai, la hausse sur le ticket de caisse est de 5,6 %, sur un an. "Du jamais vu depuis que nous avons établi ce panier", précise le journaliste Jean-Paul Chapel, mercredi 25 mai. Tous les produits du panier ont vu leur prix augmenter. "La plus forte hausse, une fois encore, ce sont les pâtes : + 19,9 % pour le produit de marque. Pour le premier prix, la hausse est encore plus spectaculaire : + 43 %", détaille le journaliste.

Les produits indispensables également touchés

Le steak haché surgelé grimpe de 12,8 %, à cause notamment de l’alimentation du bétail. Viennent ensuite les œufs premiers prix, avec une hausse de 10,2 %. Parmi les aliments de base, qui augmentent de près de 10 % sur un an, la farine et le café premier prix, ainsi que l’huile, coûtent plus cher. Les produits indispensables sont également touchés. C'est le cas du papier toilette qui voit son prix augmenter de plus de 7 % pour le premier prix.

Parmi Nos sources :

Nielsen IQ

Liste non exhaustive